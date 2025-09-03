Я календарь переверну: какие праздники отмечают и что нельзя делать 3 сентября

В России 3 сентября вспоминают жертв террористических актов

В среду, 3 сентября, россияне отмечают сразу несколько праздников. Причем касаются они не только истории страны, но и религии. Об этом сообщает URA.RU.

В этот день православные христиане чтут память апостола от 70-ти Фаддея Едесского. Согласно церковному преданию, он родился в сирийском городе Едессе. Христианство Фаддей принял от Иоанна Предтечи. К тому же он стал одним из учеников Иисуса Христа, но не вошел в ближайший круг из 12 апостолов. В православии его почитают как чудотворца и просветителя.

В народном же календаре 3 сентября называют днем Фаддея Проповедника или Василисы Льняницы. Второе название связано с почитанием мученицы Вассы Алонской, которую народ называл Василисой. В этот день крестьяне начинали уборку льна, игравшего большую роль в жизни наших предков.

К тому же 3 сентября отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Праздник в нынешнем виде появился только в 2023 году, однако существовал с 1945-го. Также в этот день россияне отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005 году и неразрывно связана с трагическими событиями в Беслане 1–3 сентября 2004 года. В России в этот день вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Также в России 3 сентября неофициально известно, как День прощания или Шуфутинов день. Дата связана со строчкой из популярной песни певца Михаила Шуфутинского.

В мире 3 сентября отмечают День рождения бюстгальтера и День открытия уникальности ДНК.

Наши предки связывали 3 сентября со множеством примет. Так, в этот день можно собирать яблоки, отправляться в путешествие, квасить капусту и сеять щавель. Однако существуют и некоторые запреты. В народе считалось, что в этот день нельзя стричься, ходить с непокрытой головой, поднимать найденные предметы, ссориться с родными и подметать полы.

