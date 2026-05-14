Россиян ожидают еще три короткие рабочие недели в 2026 году

Анастасия Антоненко
Суммарно граждане будут отдыхать 118 дней.

Когда будут сокращенные недели в России в 2026 году

До конца 2026 года россиян ждут еще три короткие рабочие недели. Это следует из производственного календаря, с которым ознакомился 5-tv.ru.

Дополнительные выходные, связанные с государственными праздниками, будут в июне, ноябре и декабре. Они позволят гражданам больше провести времени с семьей и отдохнуть.

Так, короткая рабочая неделя ждет россиян с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, отмечается День России, поэтому граждан ждут три выходных дня подряд.

В ноябре рабочая неделя будет сокращена из-за Дня народного единства (4 ноября, среда). Рабочими останутся только 2–3 и 5–6 ноября.

Завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным, после чего начнутся длительные новогодние каникулы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2026 году россиян суммарно ожидает семь коротких рабочих недель, а длинных шестидневных — не будет. Причины такого — в совпадении официальных праздников с рабочими днями.

По словам депутата Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, в этом году не повторится ситуация, характерная для конца октября — начала ноября 2025-го, когда отмечались длинные трудовые периоды. Всего в 2026-м запланированы 247 рабочих дней и 118 дней отдыха.

