Вкус без градуса: спрос на безалкогольное пиво в России вырос на 8%

Потребление безалкогольного пива в РФ выросло на 8%

За год в России на 8% увеличилось потребление безалкогольного пива. Об этом «Известиям» сообщили производители. Причины роста — развитие культуры употребления, стремление к ЗОЖ и интерес к новым вкусам. Параллельно усилился экспорт: по данным «Агроэкспорта», зарубежные поставки выросли более чем на 34%. Основные направления — Белоруссия, Казахстан и Иран.

Производители продолжают расширять линейку и представляют новые сорта из разных российских регионов. Познакомиться с ними можно будет на гастрономическом фестивале «Балтика Фест» в Ленинградской области. Там также пройдут мастер-классы, концерты и интерактивные активности.

Рост в первом полугодии 2025 года

В период с января по июнь 2025 года в России потребление безалкогольного пива увеличилось на 8% по сравнению с тем же отрезком 2024 года. Такие данные «Известиям» предоставили аналитики компании AB InBev Efes.

«Мы наблюдаем интерес потребителей к безалкогольному сегменту ввиду развивающегося тренда на здоровый образ жизни», — рассказал «Известиям» директор по взаимодействию с органами государственной власти AB InBev Efes Вячеслав Ефимов.

Он уточнил, что одним из факторов, традиционно стимулирующим спрос, является сезонность — весной и летом продажи растут, что отражается на объеме производства. Представитель также отметил, что с сентября 2023 года по январь 2025 года на рынке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

наблюдался стабильный рост.

«Он связан с обелением отрасли после внедрения маркировки и ряда инициатив по борьбе с неучтенным оборотом, включая Реестр производителей, борьбу с «наливайками», — отметил Вячеслав Ефимов.

В 2024 году объем легального производства пива в России увеличился более чем на 10%. Рост обеспечен за счет обеления рынка и постепенного повышения акцизов: с 2020 по 2024 год акциз увеличивался на один рубль за литр ежегодно.

Мировой и российский тренд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Генеральный директор группы компаний «Таркос» Дмитрий Тарасевич сообщил, что рост популярности безалкогольного пива наблюдается не только в России, но и в мире в целом.

«Поскольку сегмент этого рынка растет, все пивоваренные компании работают над расширением ассортимента линейки этого напитка и выпуском новых брендов. Этот тренд вызван тем, что такое пиво всё больше выбирает молодое поколение, а так как пиво само по себе изотоник (напиток, который предназначен для восстановления водно-солевого баланса организма во время и после физических нагрузок), его пьют даже спортсмены с удовольствием, так как для них оно очень полезно», — пояснил «Известиям» представитель бизнеса.

Экспортные поставки

По данным «Агроэкспорта», за семь месяцев 2025 года Россия экспортировала свыше семи тысяч тонн безалкогольного пива на сумму более $4 млн. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт увеличился на 44% по объему и на 50% в денежном выражении. Крупнейшими покупателями стали Белоруссия, Казахстан, Иран, ОАЭ и Узбекистан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поставки алкогольного пива за этот же период составили около 120 тыс. тонн на сумму более $61 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем вырос на 6%, а стоимость — на 30%. В первую пятерку импортеров вошли Казахстан (29%), Белоруссия (26%), Китай (12%), Киргизия (9%) и Абхазия (4%).

В 2025 году Россия впервые за историю наблюдений экспортировала пиво в Хорватию, а также впервые с 2015-го — в КНДР, отметили в пресс-службе организации.

«Известия» направили запрос в Росалкогольтабакконтроль с просьбой прокомментировать ситуацию.

Согласно предыдущим данным ведомства, по итогам 2024 года российские пивовары произвели 789 млн декалитров пива, что на 10,3% превышает показатель 2023 года. Объем производства пивных напитков составил 119,3 млн дал, увеличившись на 22,5%.

Мнение экспертов о причинах роста

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслава Мамонтова, сегмент безалкогольного пива показывает устойчивый рост.

«Это связано с развитием культуры потребления, которая продвигается за счет усилий производителей, а также с активным формированием тренда на здоровый и активный образ жизни. Весомую роль в росте категории сыграли и значительные инвестиции пивоваренных компаний в оборудование для производства безалкогольного пива», — пояснил представитель отрасли.

Он также отметил, что в стране снижается среднедушевое потребление алкоголя, в том числе из-за перехода потребителей на безалкогольные аналоги.

«В ответ на повышающийся спрос пивовары активно расширяют ассортимент. Несмотря на рост, мы всё еще отстаем от мировых показателей доли безалкогольной продукции. В России безалкогольное пиво занимает долю в 2,5%, в то время как среднее значение в мире — более 6%, а в отдельных странах превышает и 10%», — отметил Вячеслав Мамонтов.

В объединении считают, что у этой категории хорошие перспективы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В будущем темпы роста в безалкогольном сегменте превысят динамику алкогольной пивной категории в соответствии с международным трендом. В этом году английская аналитическая компания International Wine and Spirits Research выступала с прогнозами, что безалкогольное пиво в этом году станет второй по объемам продаж категорией пива в мире, отметил Вячеслав Мамонтов.

Генеральный директор клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский уверен, что спрос на безалкогольное пиво в России будет расти, хотя пока его доля в общем объеме продаж невелика.

«Доля безалкогольного пива в реализации алкогольного и пивных напитков в натуральном выражении — менее 1%. Хотя, на первый взгляд, цифры роста выглядят весомыми. Но тренд на увеличение действительно существует», — заявил эксперт.

Черниговский добавил, что безалкогольное пиво появилось в России несколько десятилетий назад. Первоначально его выбирали в основном водители и люди, которым противопоказан алкоголь, например беременные. Сейчас интерес к продукту проявляют молодые потребители, ориентированные на ЗОЖ и спорт.

Именно этим объясняется рост продаж таких напитков. Однозначно, что он будет усиливаться, а ассортимент расширяться, считает эксперт.

Планы пивоваров и фестиваль

Основная задача российских производителей — обеспечить независимость отрасли от импортных поставок. Кроме того, они стремятся расширить вкусовое разнообразие, предлагая сорта из разных регионов.

Познакомиться с новинками можно будет на фестивале «Балтика Фест», который пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Организатор — компания «Балтика», отмечающая в этом году свое 35-летие. Один из лидеров российского рынка экспериментирует с рецептурами, технологиями и вкусами. По инициативе компании был создан экспертно-консультационный совет, объединяющий пивоваров из различных регионов. Первая встреча совета состоится в рамках фестиваля.

Гостей ждут мастер-классы, гастрошоу, интерактивные зоны, дегустации и выступления популярных артистов.

