Дело вовсе не в воде: почему во время плавания постоянно хочется в туалет

The Guardian: во время плавания хочется в туалет из-за погружения

Многие замечали странную закономерность: стоит зайти в бассейн, реку или море, как почти сразу появляется желание сходить в туалет. Это происходит даже в том случае, если человек испражнился незадолго до купания. Как объяснили The Guardian эксперты, причина кроется в том, как организм реагирует на погружение в воду.

Чувство, что мочевой пузырь внезапно наполнился, знакомо многим пловцам. На самом деле воды в организме больше не становится — просто изменяется работа кровообращения и почек.

Почему в воде хочется в туалет

Когда тело погружается в воду, особенно прохладную, давление воды слегка сжимает сосуды в руках и ногах. Из-за этого кровь перераспределяется к грудной клетке и внутренним органам.

Организм воспринимает это так, словно объем жидкости в сосудах увеличился. Чтобы восстановить баланс, почки начинают активнее выводить воду.

Этот процесс специалисты называют иммерсионным диурезом.

Холодная вода усиливает эффект

Чем холоднее вода, тем сильнее сужаются кровеносные сосуды.

Кроме того, организм пытается сохранить тепло, направляя кровь к жизненно важным органам. Это еще больше усиливает сигнал для почек, и желание сходить в туалет возникает быстрее.

Именно поэтому после купания в холодном озере такой эффект ощущается сильнее, чем после плавания в теплом бассейне.

А если плавать долго?

Во время продолжительного плавания человек продолжает терять жидкость не только через почки, но и с дыханием, а также через пот, даже если этого не ощущает.

Поэтому специалисты напоминают: после длительного пребывания в воде важно восполнять потерю жидкости, несмотря на то что чувство жажды во время плавания обычно выражено слабее.

Правда ли, что вода «давит» на мочевой пузырь

Желание возникает не потому, что вода физически сдавливает мочевой пузырь. Главную роль играет реакция сердечно-сосудистой системы и почек на перераспределение крови.

То есть организм сам решает избавиться от части жидкости, хотя на самом деле ее объем практически не изменился.

Стоит ли терпеть?

Врачи не рекомендуют долго игнорировать естественные позывы. Если есть возможность, лучше выйти из воды и воспользоваться туалетом.

Постоянное сдерживание мочеиспускания может привести к перерастяжению мочевого пузыря и повышает риск инфекций мочевыводящих путей у предрасположенных людей.

Нужно ли меньше пить перед бассейном?

Ограничивать воду перед плаванием не стоит. Обезвоживание гораздо опаснее, особенно если предстоит долго находиться в воде или активно тренироваться.

Лучше просто посетить туалет перед заплывом и не забывать пить воду после него.

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