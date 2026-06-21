«Создают проблемы»: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Вашингтон считает, что Тегеран должен обуздать радикальные подразделения.

Трамп пригрозил Ирану ударами из-за Ливана

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

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Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами за поддержку ливанских группировок

Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пообещав нанести новые удары, если Иран не возьмет под контроль действующие в Ливане проиранские формирования. Об этом сообщается в срочном заявлении американского лидера в его соцсети Truth.

«Иран должен немедленно остановить своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень жестко ударим по Ирану, как на прошлой неделе, только еще сильнее», — написал Трамп.

Жесткая риторика Белого дома прозвучала на фоне хрупкого перемирия, зафиксированного меморандумом от 18 июня.

Документ из 14 пунктов, подписанный в электронном виде, предусматривает полное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая ливанское. Однако усиление израильской военной активности на юге Ливана поставило эти договоренности под угрозу срыва.

В Тегеране уже предупредили, что действия Израиля способны разрушить достигнутые соглашения. Во внешнеполитическом ведомстве Ирана прямо указали, что Вашингтон обязан использовать свое влияние на израильскую сторону для предотвращения дальнейшей эскалации, а не прибегать к языку силы.

Сам Трамп ранее называл меморандум «очень сильным» и утверждал, что он гарантирует недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Тегеран при этом подчеркивал, что подписанный документ — лишь первый шаг, а переговоры по финальному соглашению должны начаться через 60 дней.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что сворачивать военное присутствие на юге Ливана не намерен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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