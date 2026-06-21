«Создают проблемы»: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами за поддержку ливанских группировок

Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пообещав нанести новые удары, если Иран не возьмет под контроль действующие в Ливане проиранские формирования. Об этом сообщается в срочном заявлении американского лидера в его соцсети Truth.

«Иран должен немедленно остановить своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень жестко ударим по Ирану, как на прошлой неделе, только еще сильнее», — написал Трамп.

Жесткая риторика Белого дома прозвучала на фоне хрупкого перемирия, зафиксированного меморандумом от 18 июня.

Документ из 14 пунктов, подписанный в электронном виде, предусматривает полное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая ливанское. Однако усиление израильской военной активности на юге Ливана поставило эти договоренности под угрозу срыва.

В Тегеране уже предупредили, что действия Израиля способны разрушить достигнутые соглашения. Во внешнеполитическом ведомстве Ирана прямо указали, что Вашингтон обязан использовать свое влияние на израильскую сторону для предотвращения дальнейшей эскалации, а не прибегать к языку силы.

Сам Трамп ранее называл меморандум «очень сильным» и утверждал, что он гарантирует недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Тегеран при этом подчеркивал, что подписанный документ — лишь первый шаг, а переговоры по финальному соглашению должны начаться через 60 дней.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что сворачивать военное присутствие на юге Ливана не намерен.

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