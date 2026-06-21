Сахалинский маньяк Игорь Дворников пытался добиться миллионных компенсаций

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

В 2020 году он лишил жизни восьмилетнюю девочку, и это не все его преступления.

За что сахалинский маньяк хотел получить компенсацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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РИА Новости: маньяк Игорь Дворников пытался добиться миллионных компенсаций

На протяжении нескольких лет маньяк Игорь Дворников пытался добиться миллионных компенсаций через суд. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В основном пожизненно осужденный подавал судебные иски ко ФСИН, одному из изоляторов в Сахалинской области и к службе судебных приставов по этому региону.

В одном из заявлений Дворников требовал пять миллионов рублей за то, что он якобы содержался в СИЗО вместе со свидетелями по своему делу, в другом — просил компенсацию в один миллион рублей за «плохие условия содержания» в изоляторе. В частности, убийца был недоволен тем, что не может пользоваться туалетом в условиях приватности.

Кроме того, он утверждал, что в ходе расследование его права нарушены. Например, по словам осужденного, ему отказывались предоставить адвоката. Во всех исках было отказано.

Игоря Дворникова признали виновным в совершении тяжких преступлений. На его счету три жертвы, включая восьмилетнюю девочку. В 2020-м он вместе со своей женой похитил ребенка, совершил насильственные действия в отношении малолетней, а затем лишил ее жизни. В тот же год полиция задержала убийц. В ходе следствия выяснилось, что Дворников в 2001-м убил еще двоих человек. Маньяка приговорили к пожизненному, а его супруга получила 15 лет колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес приговор бугурусланскому маньяку. Его также обязали выплатить компенсации семьям погибших. В начале 2000-х он убил шесть девушек, однако найти его удалось лишь десятилетия спустя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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