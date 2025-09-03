Владимир Путин прибыл на парад в Пекине

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Кроме него, за парадом будут наблюдать еще 25 мировых лидеров.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь, на которой пройдет парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над Японией в Пекине.

Цель торжества — продемонстрировать современные достижения Народно-освободительной армии Китая в сфере вооружений. Как сообщил У Цзэкэ, представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, в мероприятии задействуют 45 военных подразделений, а его продолжительность составит около 70 минут.

Кроме него, за парадом будут наблюдать еще 25 мировых лидеров — в их числе президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

