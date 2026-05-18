Бактерии на гаджетах опасны для человека, а обычная мыльная вода, которая убивает все микробы, — для самих девайсов. В итоге варианта остается два: вообще не трогать клавиатуру и смартфон или научиться правильно дезинфицировать технику.

Первый звучит как предвестник дерматита, так что врач общей практики Елена Павлова эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, как про опасность грязи на гаджетах и том, как их чистить без риска сломать или испортить.

Чем опасны грязные телефоны и планшеты

Мобильные телефоны, клавиатуры, планшеты и ноутбуки каждый день контактируют с кожей рук и лица.

«Девайсы, оргтехника могут быть источником инфекции. И это действительно так. На клавиатуре, например, может скапливаться стафилококки, стрептококки. И если у вас есть микротравмы на пальцах, то это может вызывать воспалительные заболевания», — рассказала Павлова.

Кроме того, телефон способен провоцировать кожные болезни. Бактерии с экрана легко переносятся на слизистые оболочки — достаточно просто потереть глаз или почесать нос. Ведут они в лучшем случае к высыпаниям на лице, в худшем — к возникновению контактного дерматита.

Дело в том, что вирусы на пластике живут до двух-трех дней. Так что, если не обработать после приболевшего коллеги клавиатуру, вполне возможно, что придется брать больничный за ним следом.

Не стоит забывать и о кишечных инфекциях. Если перекусывать за рабочим столом, не вымыв предварительно руки, с поверхности клавиатуры или мышки ротовирусы и кишечная палочка легко попадут в верхний отдел желудочно-кишечного тракта.

«Ну и, конечно, аллергические реакции: в той же клавиатуре, на тех же телефонах могут скапливаться аллергены», — добавила врач общей практики.

Как не навредить гаджетам при чистке

Перед началом чистки любое устройство следует полностью выключить.

Влажные салфетки не должны быть слишком мокрыми, их лучше предварительно слегка отжать: жидкость, попавшая внутрь корпуса, способна окислить контакты.

Категорически нельзя использовать абразивные чистящие средства, порошки, ацетон и бытовую химию с агрессивными компонентами. Они оставляют царапины и разрушают защитное покрытие экранов.

«Можно использовать салфетки офтальмологические, которыми протирают очки», — подсказала Павлова.

Не стоит путать чистоту и дезинфекцию. Обычная чистка уберет пыль и грязь, но не уничтожит бактерии и вирусы. Для дезинфекции нужны специальные составы, и с ними — особая осторожность.

«Чехлы также можно раз в три дня мыть в горячей воде с детским мылом», — добавила эксперт.

Как правильно чистить гаджеты

Смартфон часто оказывается в карманах, на столах в кафе, у лица во время звонка и даже в туалете. Поэтому его нужно регулярно чистить.

Для удаления отпечатков пальцев и легких загрязнений идеально подходят сухие тряпочки из микрофибры. Если же требуется полноценная очистка, можно воспользоваться специальными платочками для экранов и электроники.

«Телефоны необходимо обрабатывать, но не спиртом, а спиртовыми салфетками. Там специальная смесь, которая помогает очищать, но поверхности при этом не становятся липкими для бактерий», — заметила врач.

Особое внимание стоит уделить краям — под защитное стекло или пленку часто забивается грязь. Ее можно убрать ватной палочкой по уголкам корпуса.

Самые пыльные места в смартфоне и планшете — порт зарядки и решетки динамиков. Сюда постоянно забиваются крошки, пыль, ворс от одежды и другие мелкие частицы. Очистить их тоже поможет ватная палочка или зубочистка с намотанной на нее ватой — ее легко вставить в гнездо и аккуратно вращать, удаляя грязь.

Сеточку динамиков удобно чистить сухой зубной щеткой с жесткостью выше средней и тонкими кончиками.

Протирать объектив следует тряпочкой из микрофибры. Еще можно смочить ватную палочку в специальном средстве для чистки оптики и аккуратно пройтись по линзе.

Что нельзя использовать при чистке смартфона и планшета:

Этиловый спирт. Он разрушает олеофобное покрытие экрана — тот самый тонкий слой, который отталкивает жир и отпечатки пальцев. После обработки спиртом на дисплее останутся разводы и белесый налет, а сам экран начнет собирать грязь еще активнее;

Скрепки или иголки. Их нельзя брать для чистки сеточки динамиков, потому что высок риск повредить острым краем контакты;

Ацетон и растворители — разрушают пластик и резиновые элементы;

Хлорсодержащие отбеливатели — вызывают коррозию и обесцвечивание материалов.

Как правильно чистить ноутбук

Пыль и мелкий мусор накапливаются не только на корпусе ноутбука, но и внутри, забивая систему охлаждения. Это не только вредно для здоровья, но и приводит к перегреву, снижению производительности устройства.

Для самостоятельной чистки ноутбука не обязательно его разбирать — достаточно баллона со сжатым воздухом и безворсовой ткани. Продувая вентиляционные отверстия и клавиатуру, можно удалить основную массу пыли.

Клавиши, как и в случае со смартфоном, протирают слегка влажной салфеткой из микрофибры.

Перед началом чистки ноутбук необходимо полностью выключить, дать ему остыть и отключить зарядное устройство. Крышку лучше закрыть и перевернуть устройство.

Как правильно чистить клавиатуру и мышь

Клавиатура, особенно если речь идет о стационарном компьютере, загрязняется едва ли не сильнее смартфона. Щели между клавишами — идеальное место для скопления пыли, крошек, частичек кожи и волос.

Влажную уборку поверхности клавиш и корпуса лучше проводить теми же офтальмологическими платочками— они не царапают пластик и не оставляют разводов.

Для глубокой чистки механической клавиатуры можно снять клавиши специальным колышком или аккуратно поддеть их плоской отверткой, после чего протереть основание и сами кнопки. Мембранные клавиатуры разбирать не стоит — достаточно продуть их и пройтись по промежуткам влажной ватной палочкой.

Компьютерную мышь тоже не стоит обделять вниманием. Ее корпус протирают тряпочкой, а щели вокруг кнопок и колесика прокрутки очищают зубочисткой с ватой.

Как правильно чистить наушники и смарт-часы

Гарнитура и наушники постоянно контактируют с кожей и ушной раковиной, поэтому гигиена здесь особенно важна.

Вакуумные наушники-вкладыши нужно разбирать на составные части. Силиконовые амбушюры снимаются и моются в теплой воде с мягким мылом. Сеточки динамиков очищаются сухой зубной щеткой или мягкой кисточкой. Корпус наушников и кейс для зарядки протираются слегка влажной салфеткой — важно следить, чтобы влага не попала внутрь разъемов.

Смарт-часы и фитнес-браслеты требуют не меньшего внимания. Их корпус и ремешок — особенно если он силиконовый или тканевый — лучше мыть под проточной водой с мылом после каждой интенсивной тренировки.