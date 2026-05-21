Силы ПВО за ночь уничтожила 121 украинский дрон над десятью регионами России

Беспилотники сбиты также в небе над Калмыкией, Крымом и Каспийским морем.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом 21 мая сообщили в Минобороны России.
Цели поражены над Самарской, Курской, Брянской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Саратовской областями, а также над Республикой Калмыкия, Крымом и акваторией Каспийского моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что над регионом сбили более 30 дронов. В Шолоховском районе из-за падения обломков в Вешенском лесничестве вспыхнули два лесных пожара. Оба возгорания уже ликвидированы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пять часов работы средства противовоздушной обороны ликвидировали 94 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими российскими регионами. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены и уничтожены над Псковской, Рязанской, Тверской, Ростовской, Нижегородской, Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Новгородской, Смоленской и Тульской областями. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.
