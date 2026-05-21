Карибский кризис по-новому: США усиливают давление на Кубу

США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

США, похоже, открывают новый фронт своего внешнеполитического доминирования. Под прицелом Вашингтона — снова Куба, одна из самых болезненных проблем для американского руководства. Поводом стало решение генерального прокурора США, официально объявившего о заочном уголовном преследовании 94-летнего Рауля Кастро — брата лидера кубинской революции Фиделя Кастро и бывшего президента страны. Президент США Дональд Трамп поддержал заявления Минюста и резко ужесточил риторику в адрес Гаваны. Заявив, что Штаты готовы помочь кубинскому народу, глава Белого дома пообещал уже в ближайшее время ввести нефтяное эмбарго против республики и подчеркнул, что цель США — освободить остров Свободы.

«Мы внимательно следим за развитием событий. Куба занимает особое место в наших мыслях. На протяжении долгих лет остров был источником множества проблем. Думаю, сейчас наступает переломный момент — не только для американцев кубинского происхождения, но и для тех, кто уехал оттуда, но мечтает вернуться. Вы и сами видите, что это несостоявшееся государство, не так ли?» — сказал Дональд Трамп.

Вашингтон обвиняет 94-летнего Рауля Кастро в причастности к гибели граждан США во время инцидента 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета американской организации «Братья спасения». Погибли четыре человека. Штаты утверждают, что самолеты находились в международном воздушном пространстве. Кастро являлся министром обороны республики и поэтому, по мнению Белого дома, несет ответственность за приказ. В Гаване сегодняшние обвинения уже назвали ложью и политической провокацией. Однако в Вашингтоне против Кубы выступают фактически единым фронтом. После решения Минюста сразу несколько американских законодателей обрушились с критикой на кубинское руководство.

«Мы не должны снимать эту проблему с нашей повестки. То, что случилось с Мадуро, должно случиться и с Раулем Кастро», — сказал сенатор США Рик Скотт.

«Это послание Кастро: посмотрите на Мадуро. Президент Трамп давал Мадуро шанс уйти самому. Но тот не захотел идти навстречу», — заявила член Палаты представителей США Мария Салазар.

«Кубинское руководство уже фактически отошло от власти, они просто еще об этом не знают. Независимо от того, будем ли мы делать это путем вторжения или нет. Я бы предпочел легкий путь, но это, по сути, зависит от коммунистов, управляющих страной», — отметил сенатор Шон Кеннеди.

В это же время в Карибском море происходит резкое наращивание американского военного присутствия. Южное командование США объявило о развертывании авианосной ударной группы в регионе. Формально речь идет о демонстрации силы и поддержке союзников. Но на фоне заявлений Трампа и уголовного дела против Кастро ситуация вокруг Кубы начинает выглядеть как прелюдия к новому конфликту у самых границ Соединенных Штатов.

