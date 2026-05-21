В ВОЗ рассказали, как передается вирус Эбола

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Вспышка вируса привела к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Как можно заразиться Эболой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВОЗ: вирус Эбола передается при контакте с биологическими жидкостями больного

Заразиться вирусом Эбола можно только при контакте с биологическими жидкостями больного. Об этом РИА Новости рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Заразиться вирусом можно от другого человека только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы или через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями (такими как кровь, фекалии, рвота)», — уточнили в организации.

Там также отметили, что воздушно-капельным путем подхватить вирус невозможно. К тому же заразить других людей больной может только после проявления симптомов. Среди них: лихорадка, слабость, головная и мышечная боль, рвота, диарея, сыпь, боль в горле и животе, иногда кровотечения.

ВОЗ 17 мая объявила о чрезвычайной ситуации международного значения в области общественного здравоохранения. К этому привела вспышка Эболы в Конго и Уганде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что количество предполагаемых летальных исходов от лихорадки Эбола увеличилось до 139 случаев. Это связывают с тем, что вирус циркулировал длительное время еще до того, как медики его обнаружили и зарегистрировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:38
Лавров заявил об угасании интереса США к украинскому урегулированию
9:30
Классика покорила: восемь русских романов вошли в британский рейтинг 100 лучших книг
9:21
В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
9:10
«Спасибо ему»: Догилева рассказала об отношениях с Мишиным
8:57
Пробка на Эвересте: 300 альпинистов застряли в очереди на вершину
8:51
Перекрыты дороги и повреждены дома: землетрясение в Перу спровоцировало оползни

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
«Девочки — богини, а мы — их рабы»: Канухин про отношения в кадетской школе
Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео