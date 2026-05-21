В ВОЗ рассказали, как передается вирус Эбола

ВОЗ: вирус Эбола передается при контакте с биологическими жидкостями больного

Заразиться вирусом Эбола можно только при контакте с биологическими жидкостями больного. Об этом РИА Новости рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Заразиться вирусом можно от другого человека только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы или через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями (такими как кровь, фекалии, рвота)», — уточнили в организации.

Там также отметили, что воздушно-капельным путем подхватить вирус невозможно. К тому же заразить других людей больной может только после проявления симптомов. Среди них: лихорадка, слабость, головная и мышечная боль, рвота, диарея, сыпь, боль в горле и животе, иногда кровотечения.

ВОЗ 17 мая объявила о чрезвычайной ситуации международного значения в области общественного здравоохранения. К этому привела вспышка Эболы в Конго и Уганде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что количество предполагаемых летальных исходов от лихорадки Эбола увеличилось до 139 случаев. Это связывают с тем, что вирус циркулировал длительное время еще до того, как медики его обнаружили и зарегистрировали.

