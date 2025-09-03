На параде в Китае выпустили восемьдесят тысяч белых голубей

На военном параде в Пекине выпустили 80 тысяч голубей, символизирующих 80 лет с окончания Второй мировой войны. Кроме птиц, в небо над площадью Тянаньмэнь взмыли 80 тысяч цветных воздушных шаров, символизирующих мир и процветание.

Парад Победы в Пекине

В Пекине на площади Тяньаньмэнь завершился крупнейший военный парад. Он приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.

Цель торжества — продемонстрировать современные достижения Народно-освободительной армии Китая в сфере вооружений. Как сообщил У Цзэкэ, представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, в мероприятии задействуют 45 военных подразделений.

Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.

