Трамп заглянул в папку Си Цзиньпина, пока тот отвлекся

Дарья Бруданова

Курьезный случай произошел во время финального ужина в рамках визита главы Белого дома в Поднебесную.

Фото: Reuters/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заглянул в записи председателя КНР Си Цзиньпин, когда тот ненадолго отлучился. Это произошло во время финального ужина в рамках визита главы Белого дома в Поднебесную. Об этом курьезном случае сообщил американский телеканал NBC News.

На кадрах, которые завирусились в сети, видно, как сначала Трамп и Си Цзиньпин зашли в банкетный зал, затем сели рядом за общий стол. Через пару минут китайский лидер встал и куда-то ушел.

Именно в этот момент глава Белого дома решился заглянуть, что находится в папке у его коллеги. Трамп секунд десять внимательно рассматривал содержимое. После чего, как ни в чем не бывало, закрыл папку и продолжил спокойно ждать Си Цзиньпина.

Понял ли глава Белого дома, что было написано на листе, остается вопросом. Некоторые пользователи сети предполагают, что видео — проделки ИИ, другие же уверены: американский лидер вполне способен на такую бестактность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что Москва внимательно следит за итогами визита Дональда Трампа в Пекин и рассчитывает обсудить результаты переговоров с китайской стороной в рамках ближайших двусторонних контактов. Он также подчеркнул, что диалог между Вашингтоном и Пекином имеет особое значение для мировой политики и экономики.

