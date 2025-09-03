Михаила Шуфутинского внесли в базу сайта «Миротворец»*

Михаил Шуфутинский числится в базе сайта «Миротворец»*

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в списке украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные самого портала.

Шуфутинский попал в базу сайта еще в 2017 году. Причиной стало, как и в случае с актрисой Светланой Ходченковой, посещение Крыма. К тому же против шансонье в январе 2023 года ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский.

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего внештатного советника министра внутренних дел Украины. Портал является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Среди российских деятелей культуры на сайте можно найти Сергея Безрукова, Леонида Якубовича, Юрия Куклачева и Сергея Шнурова.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ.