«Красный шелк» выйдет в широкий прокат в Китае с 4 сентября

В Пекине уже завтра состоится премьерный показ фильма «Красный шелк», а с 6 сентября картина выйдет в широкий прокат по всей старне. Премьера приурочена к визиту президента России Владимира Путина в Поднебесную.

Дистрибьютором фильма в Китае выступила крупнейшая кинокорпорация China Film Group. При показе будут применены технологии CINITY, позволяющие просматривать фильмы со скоростью 120 кадров в секунду и погружать полностью в события.

На премьере в Пекине ожидают увидеть режиссера картины Андрея Волгина, оператора Максима Миханюка, автора сценария Марию Нефедову, актрису Светлану Чуйкину, генерального продюсера Вадима Быркина и актера Милоша Биковича.

На мероприятие также приглашены китайские актеры Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и Ян Цзы Хуа, а также продюсеры Ян Ян и Дмитрий Лю. От Национальной Медиа Группы фильм представит генеральный директор Светлана Баланова. Среди гостей премьеры ожидаются руководители Госкино Китая и Медиакорпорации Китая.

«Кино — это инструмент культурной дипломатии и укрепления диалога между странами, и «Красный шелк» — яркий тому пример. Созданный в лучших традициях России и Китая, фильм продвигает общие ценности обеих стран, объединяет традиции и современность. Мы рады, что после успешного проката в России «Красный шелк» в первую очередь смогут увидеть зрители страны нашего многолетнего и надежного партнера. Значительную поддержку в продвижении фильма в Китае оказывает партнер Национальной Медиа Группы — Медиакорпорация Китая (CMG), с которой НМГ подписала соглашение о сотрудничестве в мае этого года во время визита делегации Китайской Народной Республики в Россию в присутствии президента Российской Федерации В.В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

А также полным ходом идет работа над второй частью киноленты— "Черный шелк". Съемки будут проходить в нескольких странах. Выход фильма в прокат запланирован на февраль 2027 года.

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова ранее назвала российско-китайский фильм «Красный шелк» первым масштабным блокбастером совместного производства, а также «прорывом» в культурном обмене между двумя странами.

