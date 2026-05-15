«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Пассажиры несколько часов дрейфовали посреди шторма и даже не подозревали, что помощь уже рядом.

Как 11 человек спаслись в США после крушения самолета детали

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NBC News: 11 человек вытащили из океана после крушения

У берегов Флориды спасли пассажиров самолета, рухнувшего в Атлантический океан после отказа двигателя. На борту находились 11 человек с Багамских островов. После аварийной посадки они провели несколько часов на спасательном плоту в открытой воде, пока их не обнаружили военные США. Об этом сообщило издание NBC News.

Сигнал бедствия поступил в Юго-Восточный округ береговой охраны США после срабатывания аварийного радиомаяка. Как объяснила командир воздушного судна Элизабет Пиовати, система автоматически передает сигнал при сильном ударе о воду или землю, если датчики фиксируют возможную катастрофу.

Поисковая операция продолжалась около 11 часов. В итоге людей заметили примерно в 130 километрах от восточного побережья Флориды. К тому моменту пассажиры находились на плоту уже около пяти часов.

Капитан Рори Уиппл признался, что спасатели сами удивились тому, что все остались живы.

«Я не знаю никого, кто пережил бы крушение в океане», — призналась одна из офицеров, назвав спасение «настоящим чудом».

По словам военных, самой серьезной угрозой для выживших было обезвоживание. Кроме того, никто не мог исключать травмы после удара самолета о воду. Ситуацию осложнила и непогода — сразу после обнаружения плота над океаном началась гроза.

Пиовати рассказала, что люди пытались укрыться от дождя под брезентом, пока вертолет готовился к эвакуации. Несмотря на шторм, спасателям удалось поднять всех пассажиров на борт всего за несколько минут.

Всех пострадавших доставили в больницу. Медики сообщили, что их состояние остается стабильным. Известно, что самолет следовал из Марш-Харбора во Фрипорт, когда экипаж сообщил о проблемах с двигателем. Причины катастрофы теперь предстоит установить властям Багамских островов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Полное доминирование: Си Цзиньпин поставил Трампа в жесткие рамки на переговорах
11:30
Мы там говорим: «ВКонтакте» и «Грамота.ру» назвали топ регионализмов
11:25
Последняя роль маэстро: Игорь Золотовицкий посмертно номинирован на премию ТЭФИ
11:16
Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
11:11
Сад и огород весной: как правильно подготовить участок к сезону
11:11
Семилетнюю девочку ударили ножом по лицу в Подмосковье

Сейчас читают

Виртуально или реально: правда о съемках сериала «История его служанки»
Лихие 90-е с налетом волшебства: в МХТ показали сказку для взрослых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Вся жизнь под градом: чем удивит третий сезон «Золотого дна»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео