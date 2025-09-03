«Лабубу» и «сигма»: обновился список самых популярных в России слов

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 29 0

Туда также вошли «окак», «тревожность», «цифровой рубль» и «Победа».

Лабубу и сигма: проект «Слово года» обновил список популярных слов России

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проект по развитию русского языка обновил список популярных слов России

«Лабубу» и «сигма» вошли в топ-40 популярных слов России. Об этом пишет РБК. Вслед за ними список «Слово года» пополнили слова «окак», «тревожность», «цифровой рубль», «переговоры» и «Победа».

Что касается «Всенародного слова», которое отбиралось путем голосования на странице проекта, ими стали «вера», «договорнячок» (заранее согласованный исход какого-либо события в обход правил), «кринж», «любовь, «мир», «надежда», «ожидание» и «перемены».

Претендентами на звание слов года в гуманитарной и технической сферах оказались «ИИ», «патриотизм», «поиск», «ценности», «цензура», «БПЛА», «DDoS-атака», «импортонезависимость»и «кибербезопасность».

«Слово года» — проект, направленный на популяризацию словарей, а также на сохранение и развитие русского языка. Его цель — определить слова, которые отражают настроение общества и социокультурные процессы года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о топ-10 красивых мест России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
Путин пригласил Зеленского приехать в Москву при его готовности к переговорам
17:00
Великий и могучий: на ВЭФ обсудили роль русского языка в межнациональном общении
16:57
«Касается результатов»: Путин позитивно оценил свой визит в Китай
16:50
«Казнить нельзя помиловать»: какие ошибки совершают родители школьников
16:41
В России выросло число регионов с доходом от 100 тысяч рублей
16:31
Более 150 тысяч россиян стали обладателями участков в рамках программы «Гектар»

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Она была полностью в порядке»: как коллеги по восхождению пытались спасти Наговицину
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025