Лотосовые поля и малиновые озера: Топ-10 красивых мест России

По разным уголкам России разбросаны десятки уникальных по красоте природы мест — горы, озера, гейзеры, ущелья, пустыни… Пятый канал составил Топ-10 мест, которые в своей жизни точно хотел бы увидеть каждый путешественник.

Малиновое озеро

Малиновое озеро — самое крупное соленое озеро Алтайского края. Площадь водной глади у него составляет больше 11 квадратных километров.

Однако славится оно не размерами, а невероятным оттенком воды — малиново-розовым, за что и получило свое название. Все дело в химическом составе, а точнее, в высокой концентрации натрия и бактерий Serratia salinaria. И, так как она меняется в зависимости от времени года, то меняется и насыщенность необычного оттенка: от бурого осенью до того самого горячо любимого местными жителями и туристами розового весной, особенно в утренние часы.

При этом вода Малинового озера такая же полезная, как и морская, причем по степени солености не уступает Мертвому морю, что было известно еще во времена царствования Екатерины II. Царица любила удивлять зарубежных гостей поданной к столу солью красноватого оттенка.

Единственный минус — при купании в Малиновом озере можно порезаться о дно, покрытое солевой коркой.

Координаты: 51.702690, 79.746906

Кстати, розовые озера есть и в других регионах России. Например, в Крыму — Сасык-Сиваш (45.195388, 33.487605) и Кояшское (45.048106, 36.184643), в Калмыкии — Колтан-Нур (45.635731, 45.872991).

Чарская пустыня

Чарская пустыня не просто так входит в Топ-30 природных чудес России. Своим видом она напоминает другую — Сахару. Но находится при этом в Забайкальском крае.

Однако примечательна Чарская пустыня не только своими барханами, порой достигающими высоты в 25 метров. На площади почти в 30 квадратных километров пески удивительным образом смешались с присущей региону растительностью.

Сам песок при этом непрерывно движется, покрывая собой северо-восточную часть Забайкалья и постепенно открывая юго-западную, которая тут же порастает зеленью. Его кварцевые массивы были отшлифованы еще в плейстоценовую эпоху (началась 2,58 миллионов лет назад и закончилась 11700 лет назад). Что интересно, даже на такой относительно небольшой площади нередко бывают настоящие песчаные бури. А вот типичные для любой пустыни скорпионы и тарантулы здесь не водятся.

Координаты: 56.84203, 118.13910

Куршская коса

Куршская коса — природный заповедник, находящийся в самом западном регионе России, то есть в Калининградской области. Это длинная изогнутая песчаная полоса протяженностью почти в 100 километров.

Помимо светлого песка, стелющегося под волны Балтийского моря, Куршская коса примечательна еще и красотой флоры. В особенности — танцующего леса, расположенного на 38 километре шоссе в сторону Ниды. На самом деле это не лес, а сосновый бор с причудливо изогнутыми стволами деревьев, некоторые из которых даже свернулись петлями. До сих пор неизвестно, по какой причине сосны приняли такую форму, но выглядит это очень фентезийно.

Координаты: 55.155391, 20.850298

Озеро Байкал

Все знают про Байкал — самое глубокое озеро в мире, более 25 миллионов лет назад образовавшееся в Восточной Сибири и по сей день остающееся невероятно чистым. Вода в нем настолько прозрачная, что некоторые камни видно на глубине в 40 метров! Притом, что большинство озер заболачиваются уже спустя 15 тысяч лет после появления.

Однако Байкал славится не только своими водами, но и уникальной экосистемой — в нем обитает около 2 000 видов живых организмов, а вокруг — более 800 видов растений.

Насладиться красотами этого озера можно не только в теплое время года — зимой оно тоже привлекает тысячи туристов. Во-первых, лед на Байкале невероятно чистый, а, во-вторых, имеет самую разнообразную структуру: где-то он покрыт паутиной трещин, где-то испещрен пузырьками, где-то похож на зеркало, а где-то — на матовое стекло. А еще он может замерзнуть волнами высотой в несколько метров, что тоже выглядит невероятно красиво. Помимо этого, до гротов получится добраться именно зимой, по льду.

А в теплый сезон в Байкале можно смело купаться, а еще понаблюдать за местной фауной. Главное — не угодить в лапы вышедших наловить рыбки медведей.

Координаты: 53.405338, 107.673058

Ленские столбы

Ленские столбы — это природный парк в Якутии площадью более миллиона гектаров.

Название он получил за свою ландшафтную особенность — грудящиеся на берегу реки Лены на протяжении 40 километров известняковые скалы высотой 100-220 метров, своим видом напоминающие каменный лес.

Формироваться они там начали более 550 миллионов лет назад — на дне древнего моря в эпоху кембрийского взрыва, когда возникли первые сложные формы жизни. А свой нынешний вид приобрели всего 400 тысяч лет назад во время тектонических подъемов и благодаря ветру, воде и перепадам температур.

Координаты: 61.104872, 127.357231

Озеро Эльтон

В глубине Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном, спряталось озеро Эльтон. Его воды славятся своей соленостью — она в полтора раза выше, чем у известного всем Мертвого моря.

Помимо этого, Эльтон является самым большим минеральным озером Европы и одним из самых минерализованных в мире — ведь его питает сразу семь соленых рек. Протяженность составляет 18 километров, а ширина — 14. Площадь водного массива при этом разнится в течение сезона, но в среднем занимает 152 квадратных километра. Удивительны не только его размеры, но и глубина — весной она может составлять 1,5 метра, а в конце лета всего… 10 сантиметров. Дело в особенностях климата региона и повышенном содержании соли, концентрация которой особенно увеличивается летом.

Помимо изменений размера и глубины Эльтона, его вода в течение сезона меняет еще и окраску. Весной она золотистая, а вот летом розовая или даже красная — благодаря одноклеточным водорослям.

Координаты: 49.146642, 46.677316

Долина гейзеров

Многие знают о находящейся на Камчатке долине гейзеров.

Она является одним из крупнейших в мире гейзерных полей, ведь там расположены около 100 источников, и примерно 20 из них относятся к категории крупных. Однако мало кто представляет реальные размеры долины — всего 6 квадратных километров! Но только здесь можно увидеть почти все разновидности термальной активности, известные в природе.

Наиболее впечатляющими из гейзеров долины считаются:

Большой — самый крупный гейзер из доступных для наблюдения туристам. Столбы воды у него взмывают вверх на высоту до 200 метров, а наблюдать их можно каждый час;

Врата Ада — этот гейзер назван так из-за внешнего вида: он представляет собой две большие дыры в земле, откуда вырываются клубы пара и раздаются странные звуки, чем-то похожие на шепот или вздохи;

Великан — извержение этого гейзера начинается мощным всплеском, после чего столб воды поднимается на высоту до 30 метров, а клубы пара — до 300, что длится примерно две минуты.

Минус в том, что пеших маршрутов к гейзерам нет, и попасть в долину можно только на вертолете.

Координаты: 54.436967, 160.139995

Кунгурская пещера

Находящаяся на Урале между Пермью и Екатеринбургом Кунгурская пещера уже много лет привлекает тысячи туристов. И не зря — общая длина коридоров у нее порядка шести километров, благодаря чему она считается одной из самых больших пещер в мире.

Образовалась пещера примерно 10-12 тысяч лет назад. Первую ее официальную карту составили еще при Петре I в 1703 году. А на экскурсии в нее начали массово ездить с XIX века.

В пещере находятся около 70 подземных озер и 5 огромных гротов. Туристический участок тянется всего полтора километра, однако с помощью специально сделанной на нем подсветки можно получить массу впечатлений, наблюдая за переливами кристаллов льда.

Координаты: 57.425219, 57.032492

Алтайские горы

Алтай в переводе с тюркских языков означает «золотые горы».

В Алтайском крае расположилось сразу несколько заповедников, каждый из которых может приглянуться туристам своими уникальными красотами: высокие горные массивы с котловинами и горными озерами, ледники и снежники, каньоны и плато, лиственничные и кедровые леса, водопады и альпийские луга, тундра и полупустыня.

Сами горы сформировались более 500 миллионов лет назад, а свой нынешний вид начали принимать в начале кайнозойской эры — то есть примерно 60 миллионов лет назад. В этом особо охраняемом уголке России обитает более 60 видов млекопитающих, среди которых есть совсем уникальные — например, ирбисы, они же снежные барсы.

Координаты: 50.161459, 86.314921 (село Тюнгур близ самой высокой горы архипелага — Белухи (4509 метров))

Лотосовые поля

В дельте реки Волги в Астраханской области можно наблюдать совсем нетипичное для этого региона явление — цветение лотосов. Притом, что именно там находится самая большая поросль этих цветов на планете.

Как они точно появились в столь необычном месте не знает никто. Есть две теории: семена лотоса принесли перелетные птицы, либо же священные для себя цветы там высадили кочующие по миру буддисты. Однако обнаружили их еще в середине XIX века. А уже в 1919 году это уникальное место сделали частью территории Астраханского заповедника.

Лотосы распускаются в середине июля и цветут до середины сентября, привлекая в регион тысячи туристов.

Координаты: 45.877555, 48.314298