«В королевах я разбираюсь»: Киркоров назвал имя новой Примадонны

Певец Филлип Киркоров сообщил, что Чеботина достойна звания Примадонны

Король эстрады Филипп Киркоров рассказал, кто по его мнению может стать новой Примадонной в России. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец».

Неожиданное заявление певец сделал на вечеринке. Киркоров вышел на сцену с певицей Людмилой Чеботиной, более известной под псевдонимом Люся Чеботина, где артисты исполнили песню дуэтом, а после произнесли душещипательные слова восхищения друг другом.

«Для меня Люся — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна», — заявил Киркоров.

Люся и Филлип давно дружат, поэтому пламенная речь Чеботиной не заставила себя долго ждать.

«Король, неподражаемый артист, человек. Я восторгаюсь тем, насколько ты яркий, уникальный, неповторимый», — добавила артистка.

Известно, что Примадонной в России принято считать певицу Аллу Пугачеву, но похоже, подросшая смена в скором времени сместит звезду с нагретого места.

