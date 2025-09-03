«В королевах я разбираюсь»: Киркоров назвал имя новой Примадонны

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 21 0

Неожиданное заявление артист сделал на вечеринке.

«В королевах я разбираюсь»: Киркоров назвал имя новой Примадонны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Филлип Киркоров сообщил, что Чеботина достойна звания Примадонны

Король эстрады Филипп Киркоров рассказал, кто по его мнению может стать новой Примадонной в России. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец».

Неожиданное заявление певец сделал на вечеринке. Киркоров вышел на сцену с певицей Людмилой Чеботиной, более известной под псевдонимом Люся Чеботина, где артисты исполнили песню дуэтом, а после произнесли душещипательные слова восхищения друг другом.

«Для меня Люся — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна», — заявил Киркоров.

Люся и Филлип давно дружат, поэтому пламенная речь Чеботиной не заставила себя долго ждать.

«Король, неподражаемый артист, человек. Я восторгаюсь тем, насколько ты яркий, уникальный, неповторимый», — добавила артистка.

Известно, что Примадонной в России принято считать певицу Аллу Пугачеву, но похоже, подросшая смена в скором времени сместит звезду с нагретого места.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в семье Киркорова случилась новая потеря.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
«Никакой руки там нет»: Виктория Боня рассказала о гибели Наговициной
15:24
«Первая страна»: на ВЭФ-2025 обсудили развитие биоэкономики в России
15:11
Путин побеседовал с главой турецкого МИД Фиданом
15:02
«В королевах я разбираюсь»: Киркоров назвал имя новой Примадонны
14:58
Довольно похоже: Захарова рассказала о реакции Лаврова на его дипфейки
14:51
«Стриптиз-клуб на сцене Лужников»: Мизулина грозит Криду Следственным комитетом

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025