«Буду тебя помнить всегда»: в семье Киркорова случилась новая потеря

Киркоров сообщил о смерти своей собаки

Народный артист России Филипп Киркоров поделился с подписчиками в своем блоге горькой новостью — скончался его верный пес по кличке Хари. Собаке было 16 лет.

«Вернулся сегодня из Казани, а мой дом опустел… Спасибо тебе за то, что был рядом эти годы, делал дом и семью теплее! Буду тебя помнить всегда», — написал Филипп Бедросович.

По словам Киркорова, Хари умер всего за час до его приезда домой из Казани. Артист рассказал, что впервые встретил питомца во время гастролей в Красноярске, в цирке, откуда забрал щенка, и с тех пор тот стал неотъемлемой частью его семьи.

Киркоров отметил, что Хари был настоящим хранителем домашнего уюта — встречал гостей и забавно фыркал под обеденным столом в ожидании лакомств. Певец поделился, что потеря друга стала для него тяжелым ударом, ведь собака была близким членом семьи.

2025 год стал невероятно сложным для артиста — весной он похоронил своего отца, Народного артиста России Бедроса Киркорова.

