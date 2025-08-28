«Буду тебя помнить всегда»: в семье Киркорова случилась новая потеря

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 75 0

Ранее весной у артиста умер отец.

«Буду тебя помнить всегда»: в семье Киркорова случилась новая потеря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киркоров сообщил о смерти своей собаки

Народный артист России Филипп Киркоров поделился с подписчиками в своем блоге горькой новостью — скончался его верный пес по кличке Хари. Собаке было 16 лет.

«Вернулся сегодня из Казани, а мой дом опустел… Спасибо тебе за то, что был рядом эти годы, делал дом и семью теплее! Буду тебя помнить всегда», — написал Филипп Бедросович.

По словам Киркорова, Хари умер всего за час до его приезда домой из Казани. Артист рассказал, что впервые встретил питомца во время гастролей в Красноярске, в цирке, откуда забрал щенка, и с тех пор тот стал неотъемлемой частью его семьи.

Киркоров отметил, что Хари был настоящим хранителем домашнего уюта — встречал гостей и забавно фыркал под обеденным столом в ожидании лакомств. Певец поделился, что потеря друга стала для него тяжелым ударом, ведь собака была близким членом семьи.

2025 год стал невероятно сложным для артиста — весной он похоронил своего отца, Народного артиста России Бедроса Киркорова.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
В США дайвер нашел на дне реки останки супругов и раскрыл детали их пропажи
11:28
«Обычное явление»: родственница невесты убила жениха на свадьбе в Турции
11:23
«Буду тебя помнить всегда»: в семье Киркорова случилась новая потеря
11:03
Дрейфовавший несколько дней на бочке в Охотском море Валерий Сафронов погиб
10:52
Санду направит 700 наемников в ВСУ в случае своей победы на выборах
10:36
Венгрия подает в суд на совет ЕС

Сейчас читают

«Хотим говорить на своем родном языке»: Виталий Ганчев о «Харьковской весне»
Суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025