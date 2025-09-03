Посмотрел? Путин о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

На Западе сняли кино о российском президенте.

Фото: Кадр из х/ф «Кремлевский волшебник ». реж.:Оливье Ассайас « 2025г.

Путин прокомментировал съемки фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

На пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин сообщил, что еще не смотрел фильм «Кремлевский волшебник» с актером Джудом Лоу в главной роли, который исполняет там российского лидера.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

