Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист Срочная новость 25 0

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, где врачи и психологи оказывают им необходимую помощь.

Россия и Украина обменялись пленными

Фото: © РИА Новости/Константин Придыбайло

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минобороны России сообщило об очередном обмене пленными с Украиной.

«15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, где врачи и психологи оказывают им необходимую помощь. Позже военнослужащие отправятся в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Посреднические гуманитарные усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как ранее писал 5-tv.ru со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову, по состоянию на 12 мая из украинского плена удалось вернуть более 3700 пленных. Также установлена судьба более девяти тысяч российских военных.

Главной радостью Москалькова назвала возвращение на родину 165 жителей Курской области. Переговоры об обмене шли тяжело, добавила она. Омбудсмен обращалась к папе Римскому и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:08
Вся жизнь под градом: чем удивит третий сезон «Золотого дна»
10:02
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»
10:00
Интервью Трампа по итогам встречи с Си Цзиньпином. Главное
9:53
Умер бывший посол России в Бангладеш и Камбодже Александр Игнатов
9:43
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для девятилетней Карины
9:38
Тошнота или головная боль? Какие первые симптомы клещевого энцефалита

Сейчас читают

В школах и детсадах района Рязани отменили занятия и уроки после атаки БПЛА
Журналист Молчанов не пришел на похороны собственной дочери: «Пришлось бы отпевать»
Лихие 90-е с налетом волшебства: в МХТ показали сказку для взрослых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео