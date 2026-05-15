Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»

Минобороны России сообщило об очередном обмене пленными с Украиной.

«15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, где врачи и психологи оказывают им необходимую помощь. Позже военнослужащие отправятся в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Посреднические гуманитарные усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как ранее писал 5-tv.ru со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову, по состоянию на 12 мая из украинского плена удалось вернуть более 3700 пленных. Также установлена судьба более девяти тысяч российских военных.

Главной радостью Москалькова назвала возвращение на родину 165 жителей Курской области. Переговоры об обмене шли тяжело, добавила она. Омбудсмен обращалась к папе Римскому и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку

