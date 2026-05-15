Умер бывший посол России в Бангладеш и Камбодже Александр Игнатов

Умер чрезвычайный и полномочный посол России в отставке Александр Игнатов. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Руководство Министерства и Второй департамент Азии МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 13 мая 2026 года на 72-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Игнатов Александр Иванович», — проинформировали в министерстве.

В 1978 году Игнатов окончил МГИМО. Его восхождение по карьерные лестнице началось с назначения в посольство СССР в Бангладеш. За время работы послом он успел побывать частью дипмиссий в США, Новой Зеландии и в Южной Корее.

Большую часть времени дипломат трудился в Азиатско-Тихоокеанским регионе, занимал должность заместителя директора департамента общеазиатских проблем и второго департамента Азии МИД России.

С 2009 по 2013 годы был чрезвычайным и полномочным послом России в Камбодже, а в период с 2016 по 2021-й год занимал эту же должность в Бангладеш.

В 2020 году указом президента Владимира Путина Александру Игнатьеву присвоили высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.

