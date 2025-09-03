Стало известно расписание гастрономического фестиваля «Балтика Фест»

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

На мероприятии выступят «Дискотека авария», Мари Краймбрери и «Чайф».

Стало известно расписание выступления артистов на «Балтика Фест»

Фото: © РИА Новости/ Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Гости гастрономического фестиваля «Балтика Фест» смогут насладиться концертами хедлайнеров мероприятия и активностями в тематических зонах. Организаторы опубликовали подробную программу на 13 сентября.

В два часа дня гостей фестиваля будут запускать на мероприятие, а уже через полтора часа перед зрителями выступит группа «Дискотека авария». Певица Мари Краймбрери выйдет на сцену в 19:10. А концерт коллектива «Чайф» стартует в 20:30. Лидер группы Владимир Шахрин уже пообещал исполнить хиты для создания нужного настроения.

Фото: Пресс-служба «Балтика Фест»

Между выступлениями гвоздей программы гости смогут насладиться другими музыкальными блоками и активностями на территории фестиваля, которые будут работать до девяти вечера.

Гастрофестиваль «Балтика Фест» пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Гости мероприятия попробуют многообразие вкусов страны: от калмыцких закусок до мурманской рыбы, дальневосточного папоротника и сибирской строганины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бренд-шеф рассказал о гастрономической концепции фестиваля «Балтика Фест».

