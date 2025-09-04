Путин ответил на вопросы по итогам визита в Китай: главное

Путин ответил на вопросы по итогам поездки в Китай

Вопросов и тем, которые были затронуты в Китае, а главное решены, оказалось много. Но основную интригу лидеры оставили на финал. Во время одной из личных бесед Владимира Путина, Си Цзинпиня и Ким Чен Ына, забыли выключить микрофон. Общались на трех языках. Поэтому очень долго, сквозь помехи, пришлось расшифровывать, что разговор был о долголетии.

«Ну да, современные средства и оздоровления, медицинские средства. Даже хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, так как средний возраст в разных странах разный, но тем не менее. А существенным образом продолжительность жизни увеличится», — заявил президент России Владимир Путин.

Хотя сам президент во время своей итоговой пресс-конференции обратил внимание на более важные темы. Из Пекина — обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Этой минуты журналисты ждали весь день. Ведь можно узнать подробности политического закулисья.

Президент подводит итоги четвертой дневной командировки. Именно — на саммите ШОС, на формальных и неформальных переговорах в Пекине — сформировались контуры нового миропорядка. Си Цзиньпин предложил пять принципов глобального управления. Ключевые моменты — равенство и международное право.

«Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и что важно — она, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве», - заявил российский лидер.

Мы и наши друзья вместе связываем новыми газопроводами гигантские пространства Азии: «Сила Сибири 2» и «Союз Восток» — через Монголию. Евросоюз, самубийственно отказывающийся от нашего газа, оказывается в проигрыше. Простая арифметика.

«Цена тоже на этот продукт формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по определенной формуле, носит эта формула чисто объективный характер и рыночный. Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам, а не по каким-то завышенным, как это сейчас мы видим в той же Еврозоне», — заявил Путин.

Корреспоедент «Известий» Игорь Балдин уточнил — это та самая еврозона, которая грозит вторичными санкциями нашим торговым партнерам за сотрудничество с Россией.

«Когда со стороны говорят „а мы вас сейчас прижучим, мы вас сейчас накажем“ — ну как руководство таких стран, мощных и больших, которые пережили очень непростые периоды своей истории, связанные с колониализмом, связанные с попытками наезда в течение длительного исторического периода на их суверенитет — как они должны реагировать?» — поинтересовался президент РФ.

В какой-то момент пресс-секретарь президента намекнул, что пора заканчивать. Но у Владимира Путина было другое мнение.

Много вопросов про Трампа: о чем же говорили президенты в лимузине во время визита на Аляске?

«Я ему сказал: „Очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым“. В лимузине, пока ехали. Там ехать-то 30 секунд. Ну, такими общими фразами перебросились, и все», — рассказал Владимир Путин в беседе с журналистами.

Вопрос журналистки газеты «Известия» Алены Нефедовой — о следующих контактах с Трампом.

«На саммите в Анкоридже вы пригласили Дональда Трампа посетить Москву и встретиться там с вами. Скажите, пожалуйста, ведется ли подготовка к этой встрече?», - поинтересовалась коррпеспондент.

«Сроков неизвестно, подготовка ко встрече не ведется, но приглашение на столе», — ответил президент РФ.

К самой серьезной теме — конфликту на Украине — журналисты возвращались несколько раз. Спросили — почему Запад увязывает гарантии безопасности для Киева с обменом территориями.

«Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами. Тем более, с обменами территорий. Мы вообще, честно говоря, я хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке», - заявил Владимир Путин.

И солдатам в окопах на передовой не надо объяснять, за что они сражаются.

«Они в подавляющем своем большинстве, я хочу это подчеркнуть, — в подавляющем своем большинстве — стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале СВО, а все остальное имеет второстепенное значение. А как — лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами», - заявил Владимир Путин.

Своих целей Россия не меняла.

