Российский шоколад и вино полюбились гостям ЭКСПО в Харбине

Местные покупатели уделяют много внимания упаковке, поэтому иногда она стоит дороже самого продукта.

Российский шоколад и вина вызвали высокий интерес у китайских посетителей на X Российско-китайском ЭКСПО, которое проходит в Харбине с 17 по 21 мая. Об этом 5-tv.ru сообщили представители компаний-экспортеров.

По словам замдиректора по экспорту холдинга «Объединенные кондитеры» Виталия Цоя, наибольшим спросом у гостей из Китая пользуется горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Для местного рынка компания даже разработала отдельную линейку продукции, где доля какао достигает 95%.

Он также отметил, что бренд «Аленка» в Китае уже воспринимается как обобщенное название российского шоколада и ассоциируется с продукцией из России в целом.

Отдельный интерес у китайских покупателей вызывают российские вина. Руководитель экспортного направления компании «Фанагория» Михаил Лелюк сообщил, что особенно популярны красные полусладкие вина, однако постепенно растет спрос на игристые вина, бренди и сухие сорта.

По его словам, продвижение на китайском рынке требует длительного формирования доверия, однако интерес со стороны потребителей стабильно растет. При этом важной особенностью экспорта в КНР остается повышенное внимание к упаковке — иногда ее стоимость может превышать цену самого продукта, что заставляет производителей адаптировать подход.

