Более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций украсят Москву в честь Дня города

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы.

Более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций украсят Москву в честь Дня города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города. Он пройдет с 13 по 14 сентября, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности установим свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, общественные пространства и въезды в город. Ключевым элементом концепции станет слово “Москва” и число 878 — именно столько лет исполняется в этом году российской столице», — отметил Петр Бирюков.

Традиционно праздничные украшения установят в пешеходных зонах, парках и на вылетных магистралях. Флагами украсят знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу.

В парке «Яуза», у южного входа станции метро «Динамо», на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде появятся зоны отдыха с цветами и качелями. В музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и в парке «Фили» установят конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.

Петр Бирюков добавил, что на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. Кроме того, 13 и 14 сентября архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в праздничном режиме, а на цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы.

Дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все элементы используют повторно благодаря передекорированию и замене праздничных полотен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:45
Великобритания направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов России
1:27
Более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций украсят Москву в честь Дня города
0:59
Силы ПВО за час ликвидировали пять украинских БПЛА над Ростовской областью
0:40
«Такого понятия не существует»: пульмонолог развеял миф о «кашле курильщика»
0:19
На фестивале Burning Man в США погиб россиянин
23:59
Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
Почему 3 сентября? Михаил Шуфутинский раскрыл тайну популярной песни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025