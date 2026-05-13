Захарова предложила Зеленскому обратиться к гадалке Ермака для борьбы с ВС РФ

Таким образом дипломат прокомментировала регулярные жалобы украинского лидера на действия российских военных.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует обратиться к гадалке бывшего главы его офиса Андрея Ермака, чтобы предотвратить атаки ВС РФ на Украину. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала регулярные жалобы украинского лидера на действия российских военных. По мнению Захаровой, Зеленский мог бы выпустить очередной указ, который просто «запретит» атаки, подобно тому как ранее он «разрешил» проведение парада в Москве.

«Так пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве «разрешил», значит, и атаку с таким же успехом «отменит», — написала дипломат.

Также Мария Захарова иронично заметила, что гадалка Ермака сейчас свободна от дел по наведению порчи на антикоррупционные ведомства и вполне могла бы «подшаманить» для нужд Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова сделала отсылку к повестям Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», комментируя сообщения об использовании услуг гадалки Андреем Ермаком. С ее помощью он пытался «наводить порчу» на руководителей антикоррупционных структур, а также принимал кадровые решения.

