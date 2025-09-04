Шохин назвал условия возвращения западных компаний

Второй день Восточного Экономического форума (ВЭФ) начался с деловой программы. Участники обсуждают развитие России, инвестиции и взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

На полях ВЭФ работает студия «Известий». Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин прокомментировал в интервью возможное возвращение на российский рынок западных компаний.

«Мы видим, что очень важно, чтобы компании, приходящие в Россию, будь то из недружественных или дружественных стран, на мой взгляд, здесь равный подход должен быть, они должны фиксировать свои обязательства в части технологии и в части интеллектуальной собственности и так далее. Чтобы нам не оказаться в ситуации, когда в одночасье можно, так сказать, разрушить бизнес, в том числе совместный бизнес. Есть много предложений, чтобы у российских акционеров был контрольный пакет или какие-нибудь блокировки, чтобы система управления строилась обязательно с участием российской стороны», — прокомментировал Шохин.

Указал Шохин и на важность здоровой рыночной конкуренции с Китаем. Влияние компаний из соседней страны имеет колоссальные масштабы, из-за чего возникает нечестное соперничество с российскими производителями. А это, в свою очередь, имеет шанс поставить под угрозу процесс импортозамещения.