Шохин: на следующей неделе Центробанк снизит ключевую ставку

На следующей неделе Центробанк снизит ключевую ставку. Об этом рассказал «Известиям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Что касается снижения ключевой ставки — ждем буквально на следующей неделе очередное снижение ключевой ставки», — заявил он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Шохин добавил, что грядущее снижение ставки — шанс для инвестиций и восстановления проектов, которые были в разработке ранее, но лишились потенциала из-за показателя ключевой ставки в 21%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шохин назвал условия возвращения западных компаний. По его мнению, производители должны фиксировать свои обязательства в части технологий и интеллектуальной собственности. При этом неважно, откуда они — из дружественных или недружественных стран, следует соблюдать равный подход ко всем.

Приоритет — здоровая конкуренция с Китаем. Влияние этой страны имеет колоссальные масштабы, а потому соперничество зачастую несправедливо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.