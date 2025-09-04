Животные-доноры и кто за это платит: женщина разводила дорогих котов ради их крови

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Питомцы были истощены.

Россиянку обвинили в использовании мейн-кунов как доноров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Россиянку обвинили в разведении мейн-кунов ради их крови.

В Москве волонтеры подняли тревогу: владелицу питомника мейн‑кунов подозревают в регулярном изъятии крови у животных для последующей продажи, сообщает Lenta.ru.

По словам активистки Екатерины (имя изменено), кошки содержались в плохих условиях, были истощены и некоторые заражены инфекциями — признаки, которые она связывает с частыми донациями. По версии свидетелей, заводчица администрировала популярный чат о кошках‑донорах, где подбирали доноров по весу, объему крови и группе, и поставляла кровь в несколько ветеринарных клиник; называют сумму от трех до пяти тысяч рублей за десять миллилитров.

Волонтеры указывают на систематическое истощение животных, возможные последствия частых заборов крови и риск передачи инфекций реципиентам при ненадлежащем контроле и условиях содержания.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что по факту жалоб проводят проверку полиция и прокуратура; сама заводчица отвергает искажения фактов. Напоминаем, что забор крови у домашних животных должен осуществляться по ветеринарным показаниям, с соблюдением интервалов восстановления, санитарных норм и под контролем ветеринара; коммерческая эксплуатация животных в ущерб их здоровью может подпадать под ответственность за жестокое обращение и нарушение ветеринарных правил.

