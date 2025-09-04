Ударили не по России: глава Торгово-промышленной палаты РФ о санкциях Запада

Лалита Балачандран
Лалита Балачандран

Отчасти антироссийские ограничения оказали даже положительный эффект на нашу страну.

Президент ТПП РФ Катырин: западные санкции в первую очередь ударили не по России

Западные санкции против РФ даже отчасти оказали положительный эффект на нашу страну. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме.

«Они (санкции — Прим.ред.) заставили нас быстрее думать, находить новые решения, каким образом решать вопросы взаиморасчетов, каким образом решать вопросы логистики и все, что связано с внешней торговлей. Потому нашлись решения, и сегодня мы взаиморасчеты ведем с зарубежными партнерами, научились доставлять грузы и получать грузы», — отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Он добавил, что санкции по большей части ударили по западным странам. При этом многие из них, например, США, хотели бы вновь работать с Россией. У американской стороны есть интерес к российской экономике и вложениям в РФ, отметил Катырин.

«Чем более лояльными будут выстраиваться политические отношения, я думаю, что также более лояльными, более интересными станут и объемными экономические взаимосвязи», — считает президент ТПП РФ.

Сергей Катырин подчеркнул, что вне зависимости от санкций Россия будет продолжать свою внешнеэкономическую деятельность.

