ВС РФ освободили Новоселовку в Днепропетровской области

Также российская армия полностью заняла территории ДНР в полосе действий группировки войск «Восток».

ВС РФ освободили Николаевку в Запорожской области

Фото: Полегенько Александр/ТАСС

ВС РФ освободили Новоселовку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Также вооруженные силы России освободили территории ДНР в полосе действий группировки войск «Восток».

Ранее российские войска освободили Федоровку в ДНР. Вооруженные силы на этом участке нанесли удары по трем механизированным, одной аэромобильной и одной десантно-штурмовой бригадам ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

