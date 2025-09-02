Российские военные освободили Федоровку в ДНР
Об успехах наших солдат рассказали в Минобороны.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВС РФ освободили Федоровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России в рамках ежедневного брифинга.
- 30 авг
- Российские войска освободили Камышеваху в ДНР
- 26 авг
- Потери ВСУ в зоне СВО составили более 1200 боевиков за сутки
- 25 авг
- В Минобороны раскрыли подробности освобождения Филии в Днепропетровской области
- 24 авг
- ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области
- 10 авг
- ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску ВСУ
- 9 авг
- Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
- 31 июл
- Триколор над Часов Яром: как ВС РФ освобождали город
- 3 июл
- ВС РФ освободили населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области
- 29 июн
- ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР
- 27 июн
- Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
82%
Нашли ошибку?