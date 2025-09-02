Российские военные освободили Федоровку в ДНР

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Об успехах наших солдат рассказали в Минобороны.

Российские военные освободили Федоровку в ДНР

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

ВС РФ освободили Федоровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России в рамках ежедневного брифинга.

 

