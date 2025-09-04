Число жертв при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тысячи человек

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 27 0

Еще около четырех тысяч пострадали.

Число жертв при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тысячи человек

Фото: Reuters/SAYED HASSIB

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число жертв от недавнего землетрясения в Афганистане выросло до 2205 человек, а пострадавших — до 3640 человек. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана Хамдуллу Фитрат.

«Согласно последним данным число погибших и пострадавших увеличилось», — уточняет он.

Также сообщается, что Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере 50 миллионов юаней.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в восточных и центральных провинциях Афганистана в ночь на 1 сентября. Мощный подземный толчок произошел в городе Джелалабад, который граничит с Пакистаном. В результате были повреждены или разрушены тысячи домов, построенных в основном из сырцового кирпича и дерева.

В министерстве здравоохранения Афганистана подчеркнули, что землетрясение произошло в отдаленной горной местности. Это усложняет процесс получения данных о точном количестве пострадавших, требуется больше времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что минимум 1124 человека и 3251 пострадали после землетрясения в Афганистане. На месте работают спасатели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:23
Тест: как хорошо вы разбираетесь в пивной культуре?
16:21
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани
16:18
Умер модельер Джорджо Армани
16:08
Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
15:49
Пошивай назвал развитие собственного потенциала судостроения приоритетом России
15:36
«Найдет отклик в сердцах зрителей»: Кабаева о премьере «Красного шелка» в КНР

Сейчас читают

«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025