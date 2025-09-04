Пошивай назвал развитие собственного потенциала судостроения приоритетом России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Проблемы в этой сфере решаются с помощью «международной кооперации» — взаимодействия с дружественными странами.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Приоритетом для России является развитие собственного потенциала судостроения и морских технологий. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай на сессии «Флот XXI века: технологический суверенитет или международная кооперация?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы понимаем, что приоритетом для России является развитие собственного потенциала судостроения и морских технологий. Это относится ко всем видам производства. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы суда полностью делались в нашей стране», — поделился он.

По его словам, в течение последних трех лет судовладельцы показали гибкость и адекватность в отношении многочисленных пакетов антироссийских санкций со стороны Запада. Пошивай уточнил, что проблемы, связанные с морским транспортом, находятся в процессе решения. Однако одной из самых больших трудностей остаются производство и обслуживание двигателей крупных судов.

«Технологический суверенитет, о котором мы говорим, — это не только возможность производить все оборудование на территории нашей страны, это еще экономическая независимость, создание рабочих мест, развитие технологического лидерства, которое получило серьезный стимул», — добавил замминистра.

Как уточнил Пошивай, если технологическое лидерство не будет достигнуто, то о суверенитете страны в сфере судостроения будет говорить тяжело. Он также добавил, что проблемы решаются с помощью «международной кооперации» — взаимодействия с дружественными странами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова указала на сарказм ЕС в отношении Будапешта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:23
Тест: как хорошо вы разбираетесь в пивной культуре?
16:21
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани
16:18
Умер модельер Джорджо Армани
16:08
Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
15:49
Пошивай назвал развитие собственного потенциала судостроения приоритетом России
15:36
«Найдет отклик в сердцах зрителей»: Кабаева о премьере «Красного шелка» в КНР

Сейчас читают

«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025