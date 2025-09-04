Пошивай назвал развитие собственного потенциала судостроения приоритетом России

Приоритетом для России является развитие собственного потенциала судостроения и морских технологий. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай на сессии «Флот XXI века: технологический суверенитет или международная кооперация?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы понимаем, что приоритетом для России является развитие собственного потенциала судостроения и морских технологий. Это относится ко всем видам производства. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы суда полностью делались в нашей стране», — поделился он.

По его словам, в течение последних трех лет судовладельцы показали гибкость и адекватность в отношении многочисленных пакетов антироссийских санкций со стороны Запада. Пошивай уточнил, что проблемы, связанные с морским транспортом, находятся в процессе решения. Однако одной из самых больших трудностей остаются производство и обслуживание двигателей крупных судов.

«Технологический суверенитет, о котором мы говорим, — это не только возможность производить все оборудование на территории нашей страны, это еще экономическая независимость, создание рабочих мест, развитие технологического лидерства, которое получило серьезный стимул», — добавил замминистра.

Как уточнил Пошивай, если технологическое лидерство не будет достигнуто, то о суверенитете страны в сфере судостроения будет говорить тяжело. Он также добавил, что проблемы решаются с помощью «международной кооперации» — взаимодействия с дружественными странами.

