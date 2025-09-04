«Экономическое давление»: Трамп потребовал отказа от закупки российской нефти

Трамп потребовал у европейских лидеров отказа от закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с европейскими лидерами потребовал у них прекратить закупки российской нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Трамп присоединился к видеоконференции стран „коалиции желающих“ во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые обсуждали способы помочь Украине», — говорится в сообщении.

Источник издания передает, что таким образом Трамп хочет завершить конфликт на Украине. Как сообщил американский лидер, за год Россия получила от ЕС 1,1 миллиарда евро за продажу топлива. Также Трамп потребовал от глав европейских государств «оказать экономическое давление» на Китай за якобы поддержку России в контексте украинского кризиса.

Накануне Макрон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Европейские лидеры пригласили президента Трампа на онлайн-встречу «коалиции желающих». В «коалицию желающих», созданную по инициативе Парижа и Лондона, входят 35 стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.