«В спектакле требуются краски»: Филипп Киркоров поддержал Егора Крида

Исполнитель решил поддержать артиста, которого хотят отменить.

«Не нравится, не смотрите»: Филипп Киркоров поддержал Егора Крида

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Певец Филлип Киркоров поддержал Егора Крида

Король российской эстрады Филипп Киров выразил слова поддержки Егору Криду в связи с недавним скандалом, когда во время сольного концерта на стадионе «Лужники» Крид страстно поцеловал танцовщицу. Подбадривающую речь Киркоров произнес в ходе беседы с ТАСС.

По словам певца, такого рода перформансы были всегда, и это лишь элемент шоу.

«Это было, есть и будет. Начиная от времен, когда Мадонна и Элвис Пресли выступали. Это элемент шоу, часть образа. Это спектакль, а в спектакле всякое бывает. Требуются разные краски для воплощения смысла песни. Егор создавал шоу и видел его таким. Все было сделано в меру и со вкусом», — заявил он.

Также поп-король обратился к коллегам и хейтерам, сказав, что если кому-то не нравятся, то пусть не смотрят.

«Кому не нравится, не смотрите. В своем глазу бревна не видят, в чужом соринку замечают», — добавил Киркоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Бузова заступилась за Крида после скандального поцелуя.

