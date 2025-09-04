«Лучи любви и добра»: Бузова заступилась за Крида после скандального поцелуя

Ольга Бузова заступилась за Егора Крида после скандального поцелуя

Певица Ольга Бузова высказалась о нашумевшем скандале, когда во время сольного концерта на стадионе «Лужники» Егор Крид страстно поцеловал танцовщицу. Телеведущая заявила, что не видит ничего плохого в поцелуе. В поддержку рэп-исполнителя она написала пост в своем Telegram-канале.

«Я безумно горжусь тобой, Егор, что ты собрал такой огромный зал, и показал шоу на высшем уровне. Ты молодец, и я посылаю тебе лучи любви и добра! Горжусь и люблю», — поделилась певица.

Егор Крид страстно поцеловал танцовщицу во время концерта. 5-tv.ru

После концерта поклонники исполнителя начали нелестно высказываться в его адрес. Многие посчитали, что Крид несет «неверные ценности» подрастающему поколению. Бузова решила не оставаться в тени и призвала подписчиков прекратить нападки. По ее словам, в поцелуе между мужчиной и женщиной нет ничего плохого.

«Я за то, чтобы всегда была красивая история любви. Я за то, чтобы девушки смотрели на потрясающий грациозный танец другой девушки и знали, что нравится мужчинам. Что плохого в том, что девочки пойдут на танцы? Я за. Сама училась танцевать на пилоне и использовала эти навыки в своем номере на шоу „Вот она я“. А какие уже танцы выберут в будущем девочки, оставьте, пожалуйста, это на их усмотрение», — заявила артистка.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина пригрозила Криду направить обращение в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для проведения проверки. В ответ рэп-исполнитель напомнил общественнице ее поцелуй с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым во время посещения школы.

