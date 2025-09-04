Савельев: развитие транспорта обеспечивает качество жизни Дальнему Востоку

Развитие транспорта обеспечивает качество жизни Дальнему Востоку и Сибири. А также совершенствование данной сферы важно для освоения этих регионов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев в ходе сессии «Эффективно, быстро, для людей: реализация транспортных нацпроектов на Дальнем Востоке» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Безусловно, развитие транспорта — это прежде всего возможность обеспечить нормальную жизнь, это мобильность населения, прежде всего это один из факторов качества жизни, это грузоперевозки, которые мы осуществляем, и, безусловно, я начну с железнодорожного транспорта», — поделился он.

Савельев отметил, что строительство восточного полигона железных дорог является важнейшим мегапроектом развития освоения Дальнего Востока и Сибири. По его словам, провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей была увеличена с 98 миллионов тонн до 180 миллионов тонн в период с 2013 по 2024 год.

Зампредседателя отметил, что в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» был запущен третий этап расширения восточного полигона, а также уже ведется подготовка строительства вторых Северомуйского, Кадарского, Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур.

«Такие масштабные проекты откроют новые возможности для развития предприятий Сибири и Дальнего Востока», — добавил Савельев.

Он также рассказал об авиаперевозках. Как уточнил Савельев, воздушные судна для Дальнего Востока являются единственным круглогодичным доступным видом транспорта. На данный момент в регионе действуют всего 80 аэродромов. Поэтому в рамках нацпроекта до 2030 года предусмотрена модернизация 29 аэропортов, расположенных на территории Дальнего Востока. Зампредседателя добавил, что на модернизацию инфраструктуры региона выделено 158 миллиарда рублей.

