Гендиректор «Аэрофлота» указал на рост аэропортовых расходов в 2026 году

К следующему году аэропортовые расходы на Дальнем Востоке могут вырасти до 27% от стоимости авиабилета. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский на сессии «Эффективно, быстро, для людей: реализация транспортных нацпроектов на Дальнем Востоке» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Для авиакомпаний есть определенная проблематика в увеличении расходов. <…> Если раньше аэропортовые расходы у нас составляли в 2024 году порядка 8% стоимости билетов, то в 2026 году они уже увеличатся до 27%», — поделился он.

Стоимость тарифов выросла на 1-3 тысячи рублей за один рейс, что увеличило траты авиакомпаний на несколько тысяч. По его словам, подсветить проблему с ростом расходов авиакомпаний важно, так как руководство пытается удержать сбалансированной стоимость билетов для жителей Дальнего Востока. Он также уточнил, что с такими трудностями столкнулся не только «Аэрофлот», но и все компании, которые совершают рейсы в регион.

«Наверное, имеет смысл тоже подумать о некоем перераспределении субсидий с европейской части нашей страны на дальневосточную часть, потому что европейская часть страны обеспечена достаточно стабильной транспортной доступностью», — отметил Александровский.

Также он добавил, что важно как можно скорее открыть аэропорта Комсомольска-на-Амуре, которые станет востребованным у перевозчиков.

Аэропортовые расходы — это затраты, связанные с наземным обслуживанием воздушных судов, пассажиров, грузов и почты в аэропортах. Они включают аэропортовые сборы — плату, которую авиакомпании платят за услуги аэропортов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на ВЭФ обсудили обновление рыболовецкого флота России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.