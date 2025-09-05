Россия направила самолет с гуманитарной помощью в Афганистан после землетрясения

МЧС России направило в Афганистан самолет с гуманитарным грузом для помощи пострадавшим в результате землетрясения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. На его борту 20 т продуктов питания для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», — говорится в сообщении.

Как уточняется, отправка первой партии продуктов питания была осуществлена по поручению Президента РФ Владимира Путина и распоряжению Правительства России.

Число жертв от недавнего землетрясения в Афганистане ранее выросло до 2205 человек, а пострадавших — до 3640 человек. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана Хамдуллу Фитрат.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в восточных и центральных провинциях Афганистана в ночь на 1 сентября. Мощный подземный толчок произошел в городе Джелалабад, который граничит с Пакистаном. В результате были повреждены или разрушены тысячи домов, построенных в основном из сырцового кирпича и дерева.

В министерстве здравоохранения Афганистана подчеркнули, что землетрясение произошло в отдаленной горной местности. Это усложняет процесс получения данных о точном количестве пострадавших, требуется больше времени.

