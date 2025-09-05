Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время собирается провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил журналистам в Белом доме.

Американский президент считает, что идет «хороший диалог». Он также выразил уверенность в достижении урегулирования конфликта на Украине.

Ранее, после видеоконференции с главами стран Евросоюза и украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social совместную фотографию с президентом РФ. На снимке запечатлены два мировых лидера, наблюдающих за пролетающими в небе истребителями F-35 на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

В Париже в смешанном формате 4 сентября состоялась встреча делегаций стран из «коалиции желающих». В том числе сообщается, что в ее рамках Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

