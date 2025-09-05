Байден перенес повторную операцию по удалению раковых клеток с кожи

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Экс-президент США «хорошо восстанавливается» после процедуры.

Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи

Фото: www.globallookpress.com/Mc1 Vanessa White/U.S Navy

Экс-президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи, сообщает телеканал NBC.

Когда именно было проведено медицинское вмешательство, неизвестно. Однако сообщается, что это уже не первая операция такого вида — в 2023 году, когда Байден еще занимал пост президента страны, ему удалили раковую опухоль кожи с груди.

В мае стало известно, что у Джо Байдена выявлена агрессивная форма рака простаты с метастазами. Действующий президент США Дональд Трамп выразил сомнение по поводу того, насколько своевременно было обнародовано это сообщение, однако при этом пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

В марте 2023 года Байден уже проходил хирургическое вмешательство по удалению злокачественной опухоли на коже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

