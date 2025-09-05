Лихачев заявил об интересе участников саммита ШОС к атомным технологиям РФ

Все страны, главы которых встречались с Владимиром Путиным на саммите ШОС, проявили интерес к российским атомным технологиям, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на полях Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Не будет преувеличением сказать, что все страны, главы которых встречались с Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его четырехдневного визита, демонстрировали интерес к атомным технологиям», — подчеркнул глава «Росатома».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

