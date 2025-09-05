Путин: цель ВЭФ — раскрыть ресурсный потенциал Дальнего Востока

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

В 2025 году форум проводится в десятый раз.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2025 году Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится в десятый раз. Идея его организации была реализована вместе с новым этапом развития Дальнего Востока. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания.

«Идея его организации была реализована вместе с новым этапом развития Дальнего Востока. Той большой работы, которая призвана создать новые возможности для граждан, молодежи. Прежде всего — для бизнеса. В полной мере раскрыть ресурсный, промышленный и логистический потенциал этого стратегически значимого региона России», — объяснил глава государства.

Еще одна приоритетная цель ВЭФ — повысить качество жизни дальневосточников. Юбилейный форум — возможность не только подвести итоги совместной деятельности органов власти, но и обозначить дальнейшие планы по развитию Дальнего Востока.

Желаемый результат — наращивание роли Дальнего Востока и в отечественной экономике, и в системе международных связей. Прежде всего речь идет об азиатском и тихоокеанском регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство РФ ведет себя профессионально в снижении ключевой ставки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Путин: открытие авиасообщения с КНДР укрепит связи между нашими странами
7:56
«Потенциал наших крупнейших рек»: Путин о развитии Трансарктического коридора
7:51
Путин поручил правительству утвердить план развития редкоземельной отрасли не позднее ноября
7:47
Путин: мост из России в КНДР должны открыть в 2026 году
7:45
Путин: национальный приоритет России в XXI веке — развитие Дальнего Востока
7:42
Путин: Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития

Сейчас читают

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025