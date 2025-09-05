Путин: правительство РФ ведет себя профессионально в снижении ключевой ставки

Правительство России и Центробанк ведут себя профессионально в вопросах снижения ключевой ставки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путина на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Рост цен — это инфляция. Центральный банк борется с этой инфляцией. И пытается вернуться к нужным показателям. Не больше 4-5%. Но это связано с высокой ключевой ставкой. Я могу сказать, хочу заверить вас в том, что Российские финансовые власти, правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально», — сообщил президент.

По его словам, финансовые структуры всегда исходили из принципа, что базовым условием для развития российской экономики и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика. Ее правительство России проводит на протяжении как минимум полутора десятков лет. Итогом такой стратегии стал положительный результат, который создает условия для движения страны вперед.

Вместе с Путиным в пленарной сессии будут принимать участие иностранные гости: премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Накануне президент провел с каждым из них отдельную встречу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.