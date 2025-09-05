Путин: правительство РФ ведет себя профессионально в снижении ключевой ставки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Финансовые структуры всегда исходили из принципа, что базовым условием для развития российской экономики и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика.

Путин: Центробанк ведет себя профессионально

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство России и Центробанк ведут себя профессионально в вопросах снижения ключевой ставки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путина на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Рост цен — это инфляция. Центральный банк борется с этой инфляцией. И пытается вернуться к нужным показателям. Не больше 4-5%. Но это связано с высокой ключевой ставкой. Я могу сказать, хочу заверить вас в том, что Российские финансовые власти, правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально», — сообщил президент.

По его словам, финансовые структуры всегда исходили из принципа, что базовым условием для развития российской экономики и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика. Ее правительство России проводит на протяжении как минимум полутора десятков лет. Итогом такой стратегии стал положительный результат, который создает условия для движения страны вперед.

Вместе с Путиным в пленарной сессии будут принимать участие иностранные гости: премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Накануне президент провел с каждым из них отдельную встречу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Путин: открытие авиасообщения с КНДР укрепит связи между нашими странами
7:56
«Потенциал наших крупнейших рек»: Путин о развитии Трансарктического коридора
7:51
Путин поручил правительству утвердить план развития редкоземельной отрасли не позднее ноября
7:47
Путин: мост из России в КНДР должны открыть в 2026 году
7:45
Путин: национальный приоритет России в XXI веке — развитие Дальнего Востока
7:42
Путин: Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития

Сейчас читают

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025