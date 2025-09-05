Путин предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

При его запуске будут сохранены условия для действующих инвесторов территорий Дальнего Востока и Арктики.

Путин: с 1 января 2026 года будет введен единый режим для бизнеса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Единый режим для бизнеса будет введен с 1 января 2026 года на всей территории Дальнего Востока и Арктики. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Речь идет о том, чтобы упростить использование инструментов поддержки предпринимателей и компаний их новых проектов. Иными словами, куда бы ни пришел инвестор, в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок, он везде будет иметь право на льготы», — сообщил он.

Путин подчеркнул, что при запуске единого профессионального режима будут сохранены условия для действующих инвесторов в территориях опережающего развития. 

«Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть, в том числе речь идет для о резидентах международных ТОРов. Этот инструмент предполагает еще более длинные льготы по налогу на прибыль и так называемую «дедушкину оговорку», — поделился президент.

Путин уточнил, что такое нововведение предполагает индивидуальный подход и сопровождение каждого инвестора, в том числе иностранных компаний.

«Нормативные базы уже готовы, и с 1 января 2026 года будут работать в Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Приморье», — отметил президент.

Путин также пригласил воспользоваться новой возможностью всех заинтересованных иностранных партнеров страны.

Российский лидер уточнил, что правительству еще предстоит определить, каким будет набор преференций режима, его точные параметры, сроки и отдельную направленность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмен...

Последние новости

9:36
Путин: войска НАТО на Украине станут законными целями для поражения
9:32
Путин: Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины
9:30
Путин: «Сила Сибири-2» — один из крупнейших энергопроектов в мире
9:28
Довольно привлекательный: фильм «Красный шелк» очаровал китайских зрителей
9:24
Правительство Монголии окажет поддержку в строительстве «Силы Сибири — 2»
9:20
Премьер Лаоса: ВЭФ улучшает качество жизни людей

Сейчас читают

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025