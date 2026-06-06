Спф, очки, улыбки: какая погода будет в Москве 6 июня

В Москве 6 июня ожидается небольшая облачность и до плюс 26 градусов

Жителей и гостей столицы в субботу, 6 июня, ожидает небольшая облачность и без осадков. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до приемлемых плюс десяти градусов.

По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 21 до плюс 26 градусов, а ночью термометры могут показать отметку в плюс семь градусов.

Также известно, что ветер будет дуть с восточного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду. При этом атмосферное давление ожидается комфортное — оно составит 752-753 миллиметров ртутного столба.

Как ранее писал 5-tv.ru, начиная со среды, с 10 июня, в Москву вернется тридцатиградусная жара. В четверг, 11 июня, возможен подъем до плюс 32 градусов, при этом погода будет переменчивой: вероятна облачность с прояснениями и кратковременные дожди.

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