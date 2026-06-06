Спф, очки, улыбки: какая погода будет в Москве 6 июня

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Ветер будет дуть с восточного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду.

Какая погода будет в Москве и Подмосковье 6 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В Москве 6 июня ожидается небольшая облачность и до плюс 26 градусов

Жителей и гостей столицы в субботу, 6 июня, ожидает небольшая облачность и без осадков. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до приемлемых плюс десяти градусов.

По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 21 до плюс 26 градусов, а ночью термометры могут показать отметку в плюс семь градусов.

Также известно, что ветер будет дуть с восточного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду. При этом атмосферное давление ожидается комфортное — оно составит 752-753 миллиметров ртутного столба.

Как ранее писал 5-tv.ru, начиная со среды, с 10 июня, в Москву вернется тридцатиградусная жара. В четверг, 11 июня, возможен подъем до плюс 32 градусов, при этом погода будет переменчивой: вероятна облачность с прояснениями и кратковременные дожди.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
6 июн
Действительно лето? Стало известно, когда в Москве наступит 30-градусная жара
5 июн
Летнее тепло с дождем: какая погода будет в Москве 5 июня
5 июн
Жителей Подмосковья предупредили о густом тумане с видимостью до 200 метров
4 июн
Лето наступило: какая погода будет в Москве в выходные
4 июн
В МЧС предупредили о сильном тумане в Подмосковье ночью
3 июн
Петербург встретил гостей ПМЭФ летней погодой
3 июн
Летнее тепло без дождя: какая погода ждет столичный регион 3 июня
3 июн
Тепло вернется? Какая погода ждет москвичей в первые выходные лета
2 июн
Дождались лета: какая погода будет в Москве и Подмосковье 2 июня
1 июн
Лето началось, а тепла нет? Когда россиян настигнет настоящая жара
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:05
Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
5:40
В МИД России раскрыли потери Армении при вступлении в Евросоюз
5:20
Спф, очки, улыбки: какая погода будет в Москве 6 июня
5:00
Уберите преграды со своего пути: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня
4:40
В МИД России ответили на слухи об уходе Лаврова в отставку

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня
«Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев
«Слабый текст»: Мединский оценил открытое письмо Зеленского
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео