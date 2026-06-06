В МИД России ответили на слухи об уходе Лаврова в отставку

Мария Захарова на ПМЭФ опровергла слухи об отставке Сергея Лаврова

Слухи о грядущей отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова ложные и распространяются «недругами». Об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она назвала своего коллегу великим дипломатом и руководителем, который работает на благо страны. По словам Захаровой, Лавров ведет свое дело превосходно, чему недоброжелатели могут только позавидовать.

«Не надо идти на поводу у недругов и читать такое», — сказала она в разговоре с телеканалом 360.ru.

Политик подчеркнула, что Сергей Викторович уже неоднократно отвечал на подобные провокационные вопросы. По ее словам, «были такие вбросы», дополнила Газета.ру.

Как ранее писал 5-tv.ru, на ПМЭФ-2026 Мария Захарова заявила, что культуру все чаще воспринимают прагматично — как ресурс и инструмент, который можно «использовать и отменить», а не в ее истинном значении. Она призвала видеть глубину этого понятия, а не сводить его к «мемам и выражениям».

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